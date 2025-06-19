В России подешевели автомобили Haval

В России подешевели две модели авто китайского бренда Haval, сообщает портал «Автоновости дня».

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«Снижение цен затронуло только прошлогодние комплектации обеих моделей. На Haval Jolion 2024 года выпуска они упали на 100 тыс. рублей, а на Haval M6 2024 года, который дешевеет уже во второй раз за месяц, — на 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении портала.

Так, Haval Jolion 2024 года выпуска будет стоить от 1,8 млн до 2,6 млн рублей. Haval M6 2024 года — от 2,03 млн до 2,15 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.