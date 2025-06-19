Власти Санкт-Петербурга анонсировали выпуск Lada Iskra

Модель Lada Iskra, которую в 2024 году презентовал "Автоваз", начнут выпускать на площадке "Автозавода Санкт- Петербург", сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков на полях Петербургского международного экономического форума.

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"На площадке "Автозавода Санкт- Петербург" начнется сборка автомобиля Lada Iskra, который в прошлом году презентовал "Автоваз ", - сказал он.

"Автоваз" впервые презентовал свою новую модель Lada Iskra на ПМЭФ-2024.

Lada Iskra - это новое семейство автомобилей класса B, в линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

В модельном ряду "Автоваза" Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.

В январе 2024 года "Автозавод Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan) начал производство автомобилей под брендом XCITE.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематические зоны "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы - фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.