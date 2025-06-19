Chery Arrizo 8 Pro: новый мотор и оригинальный облик, на подходе ещё более мощная версия

Компания Chery запустила продажи рестайлингового седана Arrizo 8 Pro с турбодвигателем 2.0. На данный момент четырехдверка со старшим мотором предложена в двух комплектациях, тогда как у модели с базовым движком четыре версии.

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Модернизированный седан Chery Arrizo 8 вышел на домашний рынок в марте этого года. В Китае модель получила приставку Pro, ведь дореформенная четырехдверка там до сих пор в строю. Прежде рестайлинговый седан Arrizo 8 Pro был доступен исключительно с бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм). Теперь же гамму расширили: в Поднебесной только что стартовали продажи Pro-версии со старшим четырехцилиндровым турбодвигателем 2.0 TGDI.

Мотор 2.0T такой же, как у дорестайлингового местного седана: он выдает 254 л.с. и 390 Нм. Как и Arrizo 8 Pro 1.6T, более мощная четырехдверка предложена с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Хотя прежний седан с 2.0T бывает не только с 7DCT, но и с классическим восьмиступенчатым автоматом. Впрочем, в рамках сегодняшней презентации было объявлено о том, что в четвертом квартале у Chery Arrizo 8 Pro появится еще чуть более мощный вариант Performance – с 261-сильным 2.0 TGDI (400 Нм). Не исключено, что именно этой версии и достанется 8АТ. А вот привод в любом случае лишь передний.

У Chery Arrizo 8 Pro с двухлитровым турбомотором свой дизайн экстерьера. Такой седан получил оригинальную радиаторную решетку – у нее более четкая хромированная рамка без декоративных «ромбов» по бокам и другой узор. Также модернизировали бамперы, плюс новая модификация имеет красные тормозные суппорты. Кроме того, у мощной версии выставленные напоказ круглые сдвоенные патрубки выпускной системы, тогда как у седана с 1.6T на корме красуются прямоугольные накладки (сами патрубки спрятаны под бампером). Наконец, только топовая четырехдверка может быть окрашена в Emerald Green (зеленый) или Crystal Gray (светло-серебристый).

Длина нового исполнения равна 4800 мм, что на 20 мм больше, чем у модели с младшим мотором. Остальные габариты совпадают: ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2790 мм. В Китае все версии Arrizo 8 Pro имеют 18-дюймовые диски.

Внутри без изменений. Рестайлинг, напомним, принес седану раздельные экраны приборки и мультимедийной системы вместо табло, а на руле появились сенсорные кнопки. Еще освежили переднюю панель. Сейчас Chery Arrizo 8 Pro с 2.0T предложен лишь в двух комплектациях. В списке оборудования начальной версии заявлены: светодиодная оптика, панорамный люк, передний и задний парктроники, электропривод багажника, подогрев передних кресел (водительское еще имеет вентиляцию), упомянутые экраны (10,25 и 15,6 дюйма), двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения. Топовая четырехдверка – это еще противотуманки, вентиляция переднего пассажирского кресла, массажер передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Без учета акций Chery Arrizo 8 Pro с двухлитровым турбомотором обойдется в 137 900 – 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 1,6 млн рублей по текущему курсу. Рестайлинговый седан с 1.6T доступен в четырех комплектациях за 116 900 – 132 900 юаней (1,3 млн – 1,4 млн рублей).

Впоследствии обновленную четырехдверку Chery должны привезти и в Россию. Дореформенный Arrizo 8 у нас сегодня представлен только с «придушенным» 1.6T (150 л.с., 275 Нм) и 7DCT по цене от 2 810 000 рублей.