GWM объявил о начале продаж новой гибридной версии Tank 700 в России

Главными особенностями модели называют интеллектуальный полный привод (Torque-on-Demand) с тремя блокировками, пневматическую подвеску с активными амортизаторами и возможность раздачи электропитания внешним потребителям мощностью до 3,3 кВт.

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Машина оснащена гибридной силовой установкой на базе трёхлитрового бензинового двигателя V6 и электромотора, встроенного в девятиступенчатую автоматическую коробку передач. В этом сочетании суммарная пиковая мощность — до 517 «лошадей» и крутящий момент 800 Нм. Разгон до 100 километров в час составляет 5,9 секунды. Литий-ионная аккумуляторная батарея позволяет передвигаться на автомобиле исключительно на электротяге до 100 километров без подзарядки.

Внедорожник при необходимости проедет по любому бездорожью: клиренс составляет 255 миллиметров, угол въезда — 32°, съезда — 33°, глубина преодолеваемого брода — до 900 миллиметров.

Для покупателей поездки в этом автомобиле станут максимально комфортными благодаря функции массажа, вентиляции и подогреву сидений, двойному остеклению, электрорегулировке сидения водителя в восьми направлениях, включая регулировку поясничной поддержки, а пассажира — в шести. Много других технологичных функций направлены на получение удовольствия от нахождения в этой машине. Все они подчёркивают премиальный комфорт комплектации Hi-Performance.

Автомобиль доступен в четырёх оттенках кузова — черном («Черный Богдо»), сером («Учарская Платина»), зеленом («Зеленый Азау») и матовом сером («Саянский Серый»). Цвет салона можно выбрать из трёх вариантов. Он может быть коричнево-черным, красным или коричневым.

Новый внедорожник дополняет линейку Tank 700 на российском рынке. В нашей стране представлено три комплектации — Premium и Superior с бензиновым двигателем, а также Edition One с гибридной силовой установкой.