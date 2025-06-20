Уникальный родстер BMW в музейном состоянии выставили на продажу в России

Редкий экземпляр BMW Z1, находящийся в первозданном заводском состоянии, выставлен на продажу в Москве на "Авто.ру". Этот родстер, выпущенный в конце 1980-х годов ограниченной серией, отличается уникальными складывающимися дверьми, интегрированными в пороги, и кузовом, выполненным с использованием пластиковых панелей.

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Выпуск этой модели продолжался всего три года, с 1989 по 1991 год, и за это время было произведено 8 тысяч единиц. Силовой агрегат и некоторые детали шасси позаимствовали у 3-й серии Е30, однако заднюю подвеску и монокок разработали полностью оригинальные.

Представленный в объявлении баварский автомобиль с пробегом менее 19 тысяч километров сохранил оригинальное лакокрасочное покрытие и полный комплект заводских документов. Он оснащен 2,5-литровым 6-цилиндровым двигателем М20 мощностью 170 лошадиных сил, работающим в тандеме с механической коробкой передач. Согласно информации, предоставленной продавцом, родстер был доставлен в Россию из США, где его приобретали у официального дилера BMW. Машина находится в идеальном состоянии, без каких-либо технических проблем.

Владелец просит за автомобиль весьма внушительную сумму - 17 500 000 рублей.

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