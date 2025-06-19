Три модели Solaris стало возможно купить со скидкой в 20%, но с условием

Стало известно, что государственная программа льготного кредитования расширила список доступных к приобретению таким образом машин за счёт автомобилей Solaris HC, KRS и KRX. В программу вошёл практически весь модельный ряд марки, кроме седана HS.

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Стоит напомнить, что под действие госпрограммы попадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 миллионов рублей, набирающие не менее 2 тысяч баллов за локализацию. Данным требованиям соответствуют машины Lada, УАЗ, ГАЗ, Solaris (кроме HS), кроссовер «Москвич 3».

Базовая скидка по условиям программы составляет 20% от стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока — 25%. Ей могут воспользоваться работники государственной системы здравоохранения и образования, участники СВО и члены их семей, люди с инвалидностью, а также семьи с двумя и более детьми, а в ДФО — независимо от количества детей.

Все категории заёмщиков могут купить по госпрограмме электромобили и последовательные гибриды, произведённые в России, со скидкой 35%, но не более 925 тысяч рублей. В настоящее время к приобретению доступны некоторые модели марок Evolute и Voyah, «Москвич 3е» и «Амберавто А5».