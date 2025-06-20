Лифтбек Changan Uni-V немного подорожал

В ходе регулярного мониторинга прайс-листов китайского бренда Changan редакции Quto удалось выяснить, что модель Uni-V 2023 и 2024 модельного года больше не предлагается к покупке в базовой комплектации LX.

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Теперь, в случае модели 2023 года стоимость базовой комплектации DLX составляет 2 929 900 рублей. На модель предоставляется скидка в размере 400 тысяч рублей.

Changan Uni-V 2024 года в комплектации DLX продаётся с чуть меньшей скидкой — 350 тысяч. Без неё автомобиль обойдётся покупателям в 3 139 900 рублей.

Таким образом, можно говорить о подорожании Changan Uni-V в базовой комплектации, с учётом того, что в версии LX модель 2023 года стоила 2 859 900 рублей, а 2024-го — 3 069 900. При равном размере скидок в случае с базовыми DLX (400 тысяч и 350 тысяч) они обойдутся дороже на 70 тысяч.

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В остальных двух комплектациях — Luxe и Tech — модель 2024 года имеет одинаковую дополнительную выгоду в размере 200 тысяч рублей. Стоимость без учёта дисконта в первом случае составляет 2 789 900 рублей, во втором — 2 859 900.