Минтранс готов содействовать молдавским автоперевозчикам грузов
Минтранс России готов оказать поддержку в вопросе снятия ограничений на выдачу разрешений молдавским автоперевозчикам грузов (Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на ограничения Молдавии для российских перевозчиков). Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Данный вопрос обсуждался в рамках переговоров Романа Старовойта с депутатом парламента Республики Молдова, представителем политического блока "Победа" Мариной Таубер и ее коллегами в четверг. В частности, поднималась проблема возможности увеличения объемов перевозок для молдавских автоперевозчиков.
По словам министра транспорта РФ, ассоциации международных автомобильных перевозчиков двух стран не прерывали между собой общение, ограничения ввели органы власти Молдавии и расположенных рядом стран.
"Мы готовы помочь коллегам, с которыми тесно связаны десятками лет совместной работы. У нас есть ассоциация, мы можем через АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков - прим. "РГ"), а мы на уровне министерства транспорта будем готовы оказать всякую поддержку", - цитирует Старовойта РИА Новости.