Минтранс готов содействовать молдавским автоперевозчикам грузов

Минтранс России готов оказать поддержку в вопросе снятия ограничений на выдачу разрешений молдавским автоперевозчикам грузов (Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на ограничения Молдавии для российских перевозчиков). Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

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Данный вопрос обсуждался в рамках переговоров Романа Старовойта с депутатом парламента Республики Молдова, представителем политического блока "Победа" Мариной Таубер и ее коллегами в четверг. В частности, поднималась проблема возможности увеличения объемов перевозок для молдавских автоперевозчиков.

По словам министра транспорта РФ, ассоциации международных автомобильных перевозчиков двух стран не прерывали между собой общение, ограничения ввели органы власти Молдавии и расположенных рядом стран.