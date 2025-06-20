В Москве пройдет «Кастом Конвенция»

На мероприятии представят ряд проектов, будут организованы ток-шоу с участниками, а также интерактивная зона «Гараж», где каждый сможет попробовать себя в различных активностях.

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Гостей ждут десятки тематических зон, маркетплейс, зона с тату и барбершоп, развлечения на любой вкус. Можно будет принять участие в заездах на болидах, созданных из клапанных крышек двигателей. На этих машинах не будет приводов, двигателей или управления – только удача, гравитация и адреналин. Подобные соревнования проводятся в России впервые.

Фестиваль подойдет как для взрослых, так и для детей. Дети до 7 лет могут пройти бесплатно в сопровождении взрослых. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.

Напомним, что показатели продаж мирового авторынка в мае составили 7,5 млн автомобилей. Для Франции выпустили 55 штук «финальной» версии внедорожника Suzuki Jimny.