Skoda построила пикап Superb со сдвижной дверью

Skoda продолжает реализацию проекта постройки студенческих концепт-каров: будущие профильные специалисты разрабатывают автомобиль на базе существующей модели. В этом году впервые была выбрана Skoda Superb, которую превратили в пикап - "мечту страстных велосипедистов и идеального партнера для велогонок".

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Автомобиль получил название Skoda L&K 130. У "Суперба" была срезана крыша за С-стойкой - этого потребовала организация стенда с направляющими с электроприводами и возможностью поднятия двухколёсных транспортных средств на угол до 35 градусов для транспортировки и быстрого обслуживания.

Образовавшийся прогал закрыли перегородкой, а на втором ряду оставили одно-единственное посадочное место. Освободившееся место использовали для холодильной камеры, в которой хранятся бутылки с питьевой водой.

Также студенты переделали правую дверь, сделав её сдвижной - это позволяет обеспечить безопасность движущихся близ машины велосипедистов. Для обеспечения жесткости дверь оснащена двумя запирающими механизмами и имеет ещё одну необычную деталь: две внешние ручки.

Skoda L&K 130 получил особый окрас и цветовую отделку салона: сочетание золотого, красного, белого и черного цветов отражает цвета логотипа Laurin & Klement.

Созданный концепт будет демонстрироваться вживую публике, в том числе на 112-й гонке "Тур де Франс", которая пройдет в этом году с 5 по 27 июля.