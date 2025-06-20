Прошлогодний Chery Tiggo 7 Pro Max с полным приводом не купить в России

Кроссовер 2025 модельного года можно приобрести с передним и полным приводом. При этом цены и дисконтные предложения на модель в любой комплектации остались на прежнем уровне, свидетельствуют прайс-листы автопроизводителя.

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Chery Tiggo 7 Pro Max продается с одним силовым агрегатом — 150-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, агрегатированным с семиступенчатым «роботом» с трансмиссии с двойным сцеплением. С передним приводом на разгон до 100 километров в час у него уходит 9,7 секунды, а с полным — на 0,1 секунды больше.

Модель отличает просторный салон, рассчитанный на пять пассажиров, а также вместительный багажник. Оснащение включает премиальную аудиосистему Sony, многоцветную подсветку интерьера, цифровую приборную панель и сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, сенсорный двухзонный климат-контроль и многое другое.