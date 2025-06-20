Skoda Superb превратили в пикап со сдвижной пассажирской дверью

Студенты профессионального учебного заведения Шкоды представили очередной проект – пикап под названием L&K 130. За основу для концепта взяли Skoda Superb актуального поколения.

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Компания Skoda любит хвастаться работами студентов собственной академии. Концепты, напомним, строят на базе серийных машин производителя: ученикам они помогают отрабатывать навыки, а для Шкоды это повод лишний раз засветиться в медиа-пространстве. И вот представлен новый проект, за основу которого впервые взяли модель Skoda Superb. Если точнее, то донором стал гибридный универсал. Шоу-кар представляет собой пикап, его посвятили 130-летию компании, поэтому и имя выбрали соответствующее – L&K 130, в честь основателей Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента. Причем начинали они с велосипедов, так что пикап на базе Superb – это «полностью функциональный» автомобиль поддержки команды велогонщиков.

Вместо багажника у Skoda Superb Combi появилась открытая грузовая площадка с креплениями для пары велосипедов, отгороженная от салона глухой стойкой. При этом задний борт вместе с грузовой платформой сделали сдвижным, оборудовав эту конструкцию электроприводом. Еще один велосипед можно поставить на крышу.

Сдвижной стала и правая задняя дверь (у нее две ручки) – чтобы сопровождающий мог на ходу передавать велогонщикам бутылки с водой. Ну или выходить из машины, не создавая помех для участников гонки. Для хранения бутылок во втором ряду установили холодильник, оставив единственное пассажирское кресло. В передней части салона есть рация и дополнительный экран. К потолку прикрепили сетку для хранения мелочевки.

Кузов пикапа Skoda L&K 130 окрашен в золотистый, черный и красный – это цвета эмблемы фирмы Laurin & Klement. В аналогичной цветовой гамме выполнены и материалы отделки интерьера.

Техника перешла с полноценного гибрида Superb Combi. Силовая установка включает бензиновую турбочетверку 1.5 TSI, шестиступенчатую коробку DSG со встроенным электромотором и батарею емкостью 25,7 кВт*ч. Суммарная отдача – 204 л.с. Привод только передний.

Над пикапом работали 28 студентов, всего на создание концепта у них ушло более 2000 рабочих часов. Автомобиль будут демонстрировать на различных мероприятиях, включая июльскую велогонку Tour de France. Но серийным он, разумеется, не станет.