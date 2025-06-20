Обновленный Buick Electra E5 выходит на рынок по сниженным ценам

В Китае стартовали продажи рестайлингового среднеразмерного электрического кроссовера Buick Electra E5 местной сборки, он получил новый дизайн передка, новые батареи, улучшенную шумоизоляцию и более свежую электронную начинку, а цены — ниже, чем были до рестайлинга.

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Антикризисные меры SAIC-GM применительно к Buick дают свои плоды: продажи американской марки в Китае, по данным CAAM, с января по май текущего года составили 166 296 автомобилей (+1,1% по сравнению с АППГ), а спрос на кроссовер Electra E5 вырос сразу на 50,2% до 13 172 шт. Рецепт оздоровления после долгого спада продаж оказался нехитрым — большие скидки на старые модели и агрессивная ценовая политика в отношении новых. Вдобавок оптимизм в китайского потребителя вселяет недавнее заявление SAIC-GM о намерении превратить Electra в полноценный суббренд, в котором будут не только электрические, но и plug-in гибридные модели. Ну а пока на китайский рынок вышел обновлённый и подешевевший Buick Electra E5.

Дореформенный Buick Electra E5 поступил в продажу в апреле 2023 года, в его основе лежит платформа GM BEV3, в прошлом известная как Ultium. Сама платформа в привязке к рестайлингу Electra E5 никак, по сути, не изменилась, подвеска — пружинная: передняя — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Из ключевых размеров изменилась только высота: была — 1654 мм, стала 1681-1683 мм в зависимости от модификации. Остальные размеры прежние: габаритная длина — 4892 мм, ширина — 1905 мм, колёсная база — 2954 мм.

Снаружи обновлённый Buick Electra E5 можно идентифицировать по передку, который лишился трапециевидной фальшрадиаторной решётки с прилепленными к ней хромированными «усами» — вместо них теперь гладкая «залысина» и увеличенный нижний воздухозаборник с выпяченной «губой» в нижней части. Обновлён дизайн колёсных дисков (18- либо 19-дюймовые). Корма никак не изменилась. Роскошной версии Avenir со своими особенностями дизайна больше нет.

Дизайн салона у Buick Electra E5 прежний, но 30-дюймовое табло с 6K-разрешением получило более мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и интегрированный искусственный интеллект DeepSeek. Шумоизоляция кузова комплексно доработана, уровень шума в салоне составляет всего 22 дБ. Климат-контроль стал работать эффективнее и тише. Новая аудиосистема Bose c 14 динамиками даёт более чистый и насыщенный звук. Сиденья стали чуть комфортнее, угол наклона спинки заднего дивана увеличен до 27 градусов для более расслабленной посадки. Объём багажника — 502 л, с сложенными спинками заднего дивана — 1658 л. В стандартное оснащение входит богатый набор электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль.

Двухмоторной полноприводной приводной версии у Buick Electra E5 больше нет, так как покупали её плохо, отныне у кроссовера только один передний электромотор с максимальной отдачей в 180 кВт (245 л.с.) и 330 Нм, разгон до 100 км/ч в зависимости от батареи занимает 7,5-7,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Батареи — новые, разработанные совместно с CATL. SAIC-GM сообщает, что эти батареи имеют эталонную защиту от самовозгорания, а если вдруг всё же случится пожар из-за брака, пострадавшему владельцу выдадут новую машину. На выбор предлагаются три батареи ёмкостью 65, 68,4 либо 76,8 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 515, 545 и 620 км по циклу CLTC соответственно.

Обновлённый Buick Electra E5 стоит в Китае от 149 900 до 169 900 юаней (от 1,63 млн до 1,85 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как минимальная цена дорестайлингового кроссовера составляла 169 900 юаней, причём это была скидочная цена, а на момент дебюта SAIC-GM просил за Buick Electra E5 минимум 208 900 юаней (2,27 млн рублей).