Geely бросила вызов Европе новым электрокроссовером

Китайская компания Geely усиливает своё присутствие на европейском рынке, начав продажи нового электрокроссовера EX5 сразу в шести странах Балкан — Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии. Продвижение модели в регионе стало возможным благодаря поддержке дистрибьютора SEEAG, сформировавшего сеть из 36 авторизованных дилерских центров.

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Geely EX5 — это компактный электрический кроссовер длиной 4615 мм, оснащённый силовой установкой мощностью 215 лошадиных сил. Он способен разгоняться до 100 км/ч всего за 6,9 секунды. Покупателям предлагается выбор между двумя аккумуляторами: на 49,52 и 60,22 кВт⋅ч. Максимальный запас хода составляет до 530 км по китайскому циклу CLTC, что делает модель привлекательной для повседневной эксплуатации и дальних поездок.

Компания уже добилась заметных успехов на рынках Австралии, стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Балканская экспансия — часть стратегии Geely по укреплению позиций в Европе. В третьем квартале 2025 года бренд планирует начать продажи и в Польше. Помимо EX5, европейцам также представят гибридный кроссовер Starship 7 EM-i, спроектированный на той же платформе GEA, что и новинка.

Geely делает ставку на универсальные, энергоэффективные и доступные автомобили, рассчитывая занять устойчивую нишу на фоне растущего спроса на электромобили в странах ЕС и Восточной Европы.

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