В России электромобили могут стать нишевым продуктом, но специалисты пришли к общему мнению, что в ближайшие годы и десятилетия приоритетной технологией для дальнейшего развития останется двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Отечественный автопром: между глобализацией и суверенным развитием".

"У нас в отрасли несколько лет шли горячие дискуссии о том, какая все-таки технология будет доминирующей на перспективу 10-15-20 лет. Я могу сказать, что в итоге отрасль пришла к консенсусу, что приоритетная базисная опорная технология для будущего развития будет двигателем внутреннего сгорания", - цитирует его РИА Новости.

Громак подчеркнул, что Россия занимает лидирующие позиции по запасам нефти.

"Почему бы нам не использовать наше доступное нефтяное сырьё как инструмент конкуренции?" - задался он вопросом.

Громак также отметил, что Китай, развивая сферу электромобилей, опирается на свои природные ресурсы.

В случае если наша страна сделает ставку на электромобили, она может оказаться в зависимости от ресурсов, добываемых в КНР и Латинской Америке, предупредил топ-менеджер.

Он подчеркнул, что необходимо не только опираться на природные ресурсы, но и развивать технологии, которые находятся под контролем РФ.

Громак отметил, что приоритет автомобилей на ископаемом топливе перед электромобилями не будет для Россией самоизоляцией. Мировые автоконцерны уже следуют этому тренду. Например, Porsche, Mercedes, Ford и Volvo объявили о сокращении своих программ по производству электромобилей.

Исследование последней из перечисленных компаний показало, что "углеродный след" автомобилей с двигателями внутреннего сгорания оказался ниже, чем у моделей на аккумуляторах.

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