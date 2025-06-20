В России в 1,5 раза выросли штрафы для водителей

По итогам периода с марта по май средний чек штрафа за нарушение ПДД в России резко вырос в полтора раза. Об этом пишет проект «Авто Mail» со ссылкой на банк «Русский стандарт».

«Если весной прошлого года автомобилисты-нарушители «гасили» штрафы по картам банка в среднем на 608 рублей, то в текущем году эта цифра составила уже 1003 рубля», — передает издание.

Самая популярная сумма штрафа, согласно квитанциям, — 250 рублей. Далее следуют 500 рублей и 550 рублей.

При этом средний чек платежа за нарушение ПДД весной этого года у женщин оказался выше, чем у мужчин — 1115 рублей против 1001 рубля.

До этого председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко предложил законодательно внести запрет на использование гаджетов за рулем автомобиля.