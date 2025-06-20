На трассе М-12 «Восток» появится музыкальная разметка

Об этом на полях международного форума в Санкт-Петербурге сообщил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко

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В России появится ещё одна трасса с музыкальной разметкой. Руководитель компании рассказал, что в настоящее время идёт отбор участков с наибольшим количеством дорожных происшествий.

«Знаете, у нас участок прямой от Петербурга до Казани (коридор Санкт-Петербург - Казань) — 1 520 километров. Езда монотонная», — добавил Петушенко и отметил положительный результат аналогичной разметки на трассе М-11, где количество ДТП сократилось в два раза.

На трассе «Нева» музыкальная разметка появилась в октябре 2024 года. Если проехать по этому участку с разрешённой скоростью, то она проиграет фрагмент русской народной песни «Калинка-малинка». За месяц до этого Петушенко рассказал о практике использования шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программу, позволяющую наносить разметку так, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.

Такую разметку, например, используют в Японии и ряде европейских стран, где уже собрана статистика эффективности этого метода повышения безопасности дорожного движения.