Премиальный Wey 07 подешевел

В России появилось выгодное предложение для покупки кроссовера Wey 07. Автомобиль Wey 07 2024 года выпуска в начале весны получил прямую выгоду в 150 тысяч, теперь же она увеличена до 400 тысяч рублей. У машин 2025 модельного года прямая выгода только появилась и составила демократичные 50 тысяч рублей от рекомендованной розничной цены.

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Таким образом прошлогодняя комплектация Premium с учётом дисконта стоит 6 699 000 рублей, а актуальная версия Premium — 7 049 000, сообщают «Автоновости дня».

Кроссовер Wey 07 оснащён гибридной силовой установкой параллельного типа (PHEV), состоящей из 1,5-литрового бензинового турбомотора и двух электродвигателей, суммарная мощность которых составляет 517 лошадиных сил и 930 Нм крутящего момента. Двигатель внутреннего сгорания в этом случае выступает не только источником энергии для вращения генератора. Он может самостоятельно передавать тягу на передние колеса, благодаря чему время разгона до 100 километров в час — 4,9 секунды.

В паре с бензиновым мотором работает двухступенчатая трансмиссия, силовая литий-ионная батарея с водяным охлаждением значительно сокращает расход топлива — с 6,3 литра до 0,7 литра на 100 километров пути. Максимальный запас хода автомобиля — 1 140 километров.