Беспилотные грузовики КамАЗ вышли на трассы России

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) представили беспилотный грузовик КамАЗ, который самостоятельно доехал из Москвы в Санкт-Петербург по трассе М-11 «Нева». Генеральный директор компании NATCAR Илья Саттаров рассказал, как развивается этот проект и какую роль в нем играют водители.

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Сейчас беспилотный режим не означает полное отсутствие человека в кабине. Водители-испытатели контролируют работу системы и готовы в любой момент взять управление на себя. Их задача — следить за реакцией автомобиля на дорожные ситуации и корректировать действия алгоритмов, отметил Саттаров в беседе с 360.ru.

В тестовом режиме на трассе М-11 уже работают 18 беспилотных КамАЗов, 12 из которых относятся ко второму поколению. Третье поколение таких грузовиков находится в разработке. В 2026 году испытания расширят на трассу М-12 «Восток» и ЦКАД.

По словам Саттарова, внедрение беспилотных технологий в грузоперевозках продвигается быстрее, чем в других сферах. Это связано с более предсказуемыми условиями на федеральных трассах по сравнению с городскими дорогами.

В проекте задействованы производители, IT-специалисты, логисты и водители с большим опытом. Их действия анализируются и используются для обучения искусственного интеллекта. Однако полный переход на автономное управление пока не планируется — технология призвана компенсировать нехватку кадров, а не заменить людей.

Саттаров отметил, что профессия водителя становится более технологичной, что может привлечь в отрасль молодежь.