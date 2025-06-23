Jetour готовит к выходу внедорожник-амфибию Zongheng G700

Расцвет высокотехнологичных и нарочито-брутальных внедорожников на рынке Китая не ослабевает. Тренд, заданный BYD два года назад активно подхватили в группе Chery — входящая в неё компания Jetour подала заявку на сертификацию серийной версии модели Zongheng G700. Это эффектный рамный внедорожник, разработанного в рамках нового оффроуд-подбренда Zongheng. Его главный конкурент — BYD Yangwang U8, и, судя по характеристикам, G700 готов вступить в борьбу на равных.

© Allroader.ru

Новинка следует классическим канонам внедорожного жанра: угловатый кузов, вынесенное наружу запасное колесо, внушительные габариты — 5198 мм в длину, 2050 мм в ширину и почти два метра в высоту при колёсной базе 2870 мм. Клиренс достигает впечатляющих 320 мм. В зависимости от комплектации, снаряжённая масса варьируется от 3063 до 3180 кг. Углы въезда и съезда составляют 30 и 25 градусов соответственно, а буксировочная способность — до 2,5 тонн.

Технически G700 — не неповоротливый грузовик, а настоящий атлет. Под капотом работает гибридная силовая установка Kunpeng CDM-O от Chery, где индекс «O» означает off-road. В её состав входит пара электромоторов и турбированный бензиновый двигатель объёмом 2.0 литра (208 л.с.), сочетающийся с двухступенчатым гибридным автоматом (DHT). Суммарная отдача достигает 751 л.с. и 795 Нм крутящего момента, что позволяет ускоряться до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

Энергия поступает от тяговой LFP-батареи от CATL. Она поддерживает быструю зарядку: с 20% до 80% за 10 минут. Заявленный суммарный запас хода — до 1400 км. В будущем Chery обещает и полностью электрическую версию с четырьмя моторами.

Дополнительно для G700 будут предлагаться различные стили дисков, оптика, формы зеркал и бамперов, а также панорамная крыша, камеры кругового обзора, прицепное оборудование и остекление с повышенной приватностью.

Но, пожалуй, главное отличие модели — её свойства амфибии. По утверждению производителя, внедорожник способен преодолевать водные преграды со скоростью до 4,5 узлов, находясь в воде до 40 минут. Кабина защищена от давления до 20 кПа и потока воды скоростью до 5 м/с, что выводит автомобиль за рамки привычного представления о гражданском SUV.

Салон выполнен с подчёркнутым внедорожным настроением: много кожи и алькантары, металлические вставки, декоративные заклёпки. В зависимости от комплектации предусмотрены пятиместные и шестиместные варианты. Управление сосредоточено на широкой прямоугольной приборной панели, а на центральной консоли расположен 15,6-дюймовый дисплей мультимедиа. Рядом — пара подстаканников, беспроводная зарядка на 50 Вт, физические клавиши и массивный поворотный селектор.