В России резко выросли траты на строительство и ремонт дорог

Ремонт дорог резко подорожал в России в 2024 году. Средняя цена строительства одного километра одной полосы достигла 121 миллиона рублей, говорится в докладе, опубликованном Минтрансом. В нем проанализированы сметы более 10 тысяч объектов, которые строились и реконструировались в прошлом году, кроме крупных мостов и развязок. В 2023-м километр стоил 102 миллиона, а в 2019-м — 49,5. То есть, за пять лет цена выросла почти в два с половиной раза.

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Почти 33 миллиона рублей в 2024 году в среднем тратили на капитальный ремонт одного километра на одной полосе дороги. В 2023 году, для сравнения, капремонт стоил 24,9 миллиона, в 2019-м — 18,3 миллиона.

Обычный ремонт километра дороги обходился в 19,1 миллиона рублей в 2024 году, в 17,1 миллиона в 2023-м и в 9,9 миллиона в 2019-м. Реконструкция же, напротив, подешевела с 56 миллионов рублей за километр в 2023 году до 32,8 миллиона в прошлом. В 2019-м она стоила ненамного меньше — 30,4 миллиона рублей.

Самый дорогой вид работ — строительство трассы первой категории (четырехполосная с разделителем). Один километр такой дороги шириной в одну полосу стоил 140,6 миллиона. Дешевле всего властям обходилось содержание местной дороги — 280 тысяч рублей за километр.

Ранее правительство утвердило план дорожных работ до 2030 года. На развитие и модернизацию дорог по всей стране выделили более девяти триллионов рублей. В частности, 1,4 триллиона пустят на строительство новых федеральных дорог, 1,3 триллиона — на объекты «Автодора».