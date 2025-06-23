В РФ начались продажи Honda Vezel с гарантией и сервисной поддержкой

Ещё в конце 2024 года компания "Мотор-Плейс", являющаяся дистрибьютором Honda в РФ, планировала привезти кроссовер Honda Vezel. Стало известно, что модель добралась до нашего рынка и обеспечена как гарантией, так и сервисной поддержкой.

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Honda Vezel поставляется по параллельному импорту из Китая и является самым доступным кроссовером марки в РФ на данный момент, на который распространяется гарантия.

Автомобиль комплектуется мотором 1,5 литра мощностью 124 л.с. в паре с вариатором, привод - передний. По словам Кирилла Милешкина, эксперта "ЗР", машина едет бодро, шустрее найти среди китайских одноклассников можно, но по управлению и стабильности они будут позади. Расход топлива в среднем - от 6 до 7,5 литра.

Подвеску специалист нашёл жестковатой, сзади, к слову, установлена обычная балка.

К числу плюсов Милешкин отнёс хорошую шумоизоляцию, но на поверку оказалось, что дополнительный слой "шумки" - дело рук дилера. Также эксперт выделил богатое оснащение, удобный салон.

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Минусы Honda Vezel: отсутствие русификации мультимедиа, бедный "зимний пакет", тесный второй ряд - максимум для двух взрослых, слабое ЛКП, отсутствие оцинковки кузова, неудобные скрытые ручки задних дверей, ограниченный объём багажника.

Главный же минус, по мнению Милешкина, - цена Honda Vezel: 4,5 млн рублей.