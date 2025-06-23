Ожидаемые беспилотные такси Tesla будут ездить с человеком-контроллером

Tesla запускает первые поездки на беспилотных такси в Остине (штат Техас), но полностью без людей за рулём пока не обойдётся. В каждой машине будет находиться так называемый «наблюдатель безопасности Tesla» — сотрудник, который будет сидеть на переднем пассажирском сиденье и следить за поездкой.

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Пока поездки будут доступны лишь ограниченному числу пользователей, получивших приглашения в программу раннего доступа. К тому же автомобили смогут ездить только в пределах определённой зоны в городе, за исключением аэропортов. Также сервис будет работать с 6 утра до полуночи и может быть недоступен в плохую погоду. В начальной фазе будет доступно всего 10 машин.

Пока в качестве такси используется модель Tesla Model Y. В будущем компания планирует выпустить полностью автоматическую модель под названием Cybercab, но её производство начнётся не раньше 2026 года.