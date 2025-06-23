В России могут запретить автоперевозчикам выполнять анонимные заказы

В России могут запретить автоперевозчикам работать с анонимными заказчиками, чтобы снизить поток контрабанды и опасных грузов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Общественной потребительской инициативы (ОПИ) правительству РФ.

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«В законопроекте о реестре грузоперевозчиков, который рассматривается Госдумой, отсутствует обязанность транспортно-логистических платформ проверять легальность допускаемых на свои площадки заказчиков и исполнителей», — говорится в письме ОПИ.

Из письма следует, что в обсуждаемом законопроекте также не предусмотрено регулирование для агрегаторов перевозок. При этом сегодня некоторые площадки регистрируют фактически анонимных отправителей, которые могут отправить незаконные товары и небезопасный груз, отметили в ОПИ.

В организации попросили кабмин разработать критерии допуска компаний на транспортно-логистический рынок. Кроме того, ОПИ предложила обязать агрегаторов обеспечить контроль за легальностью контрагентов.

Законопроект о новых правилах для грузовых перевозок автомобильным транспортом был рассмотрен Госдумой в первом чтении в июле 2024 года. Поправки разработали Минтранс и Ространснадзор. Документ, в частности, предусматривает создание реестра ответственных грузоперевозчиков. В случае невнесения данных грузовые автомобили категорий N2 и N3 с максимальной массой свыше 3,5 тонны не смогут осуществлять перевозки.

Ранее в России резко упала стоимость автомобильных грузоперевозок.