Каким будет Alfa Romeo Stelvio второго поколения

Итальянская компания готовит новый кроссовер, и благодаря появившимся недавно патентным изображениям у нас есть возможность с высокой точностью воспроизвести его внешний вид.

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Stelvio первого и единственного пока поколения дополнил модельную гамму Alfa Romeo осенью 2016 года, став первым серийным кроссовером компании. Спустя три года паркетник получил первый небольшой рестайлинг, а в конце 2022 года — ещё один, на этот раз значительно более существенный, затронувший внешность модели. Сейчас на очереди полностью новое поколение, первый тизер которого был опубликован в конце пошлого года. Позже в Сети появились фотографии закамуфлированных прототипов, на основании которых мы сделали первые рендеры. А в конце апреля были опубликованы и патентные изображения, которые демонстрируют практически все особенности внешности паркетника.

Как мы и предполагали, Stelvio второго поколения получит двухэтажную переднюю оптику. В верхней части расположатся дневные ходовые огни (и, скорее всего, указатели поворота) в виде вертикальных сегментов. Основные блоки фар встроены в бампер и визуально объединены с чёрными декоративными вставками. Боковины лишены явных выштамповок, а ручки впервые для бренда сделают выдвижными. Крыша выполнена в чёрном цвете, на задних стойках расположатся чёрные декоративные вставки, визуально отделяющие кузов от крыши. Наиболее интересной представляется задняя часть кроссовера: здесь появятся эффектные фонари в виде двух растянутых во всю ширину кормы и соединяющихся по краям светодиодных полосок, а пространство между ними также будет сделано чёрным.

Новый Alfa Romeo Stelvio (а также будущая Giulia) будет построен на «мультиэнергетической» платформе STLA Large, которую уже используют Dodge Charger и Jeep Grand Cherokee S. Ожидается, что кроссовер получит подключаемые гибридные установки с 4-цилиндровыми ДВС в основе, хотя изначально ожидались только полностью электрические модификации. В связи с разработкой этих установок дебют нового Stelvio может быть отложен: он планировался в конце этого года, сейчас же в качестве вероятной даты выхода на рынок называют 2027 год.

Между тем, в прошлом месяце стало известно о возможном появлении спорткара Alfa Romeo, который станет родственником Dodge Charger.