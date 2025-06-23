В России увеличилась стоимость строительства и ремонта автомобильных дорог

В 2024 году в России выросла стоимость почти всех видов дорожных работ. Об этом, ссылаясь на отчет министерства транспорта РФ, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Чтобы вычислить среднюю цену дорожных работ, ведомство проанализировало сметы более 10 тысяч объектов, исключая крупные мосты и развязки. В результате было установлено, что подорожала основная часть всех работ. Так, реконструкция километровой полосы трассы 4-й категории увеличилась на 73%. Капитальный ремонт дороги 2-й категории возрос на 36,7%.

При этом цена строительства дороги 4-й категории уменьшилась за год на 24%, реконструкции дороги 3-й категории — на 43%.

Строительство дороги 1-й категории по-прежнему является самым дорогим видом работ. Оно обходится в 140,6 млн рублей за километр одной полосы. Дешевле всего содержать дорогу местного значения. Она обойдется в 280 тыс. рублей за километр одной полосы.

По мнению экспертов, разнонаправленная и неравномерная динамика цен объясняется рядом факторов, в том числе увеличением стоимости битума, щебня, цемента и других строительных материалов.

20 июня сообщалось о решении министра финансов РФ Антон Силуанов проехать в 2025 году по трассе «Таврида» для проверки работы российской дорожной отрасли.

Ранее в Крыму утвердили планы строительства дорог и реконструкции на ближайшие пять лет.