Автоэксперт назвал пять мифов об электромобилях

Электромобили все чаще можно встретить на российских дорогах. Но с ростом популярности мифов об их эксплуатации меньше не становится. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", каким "страшилкам" верить, а какие являются устаревшими домыслами или неоправданными переживаниями владельцев.

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Первый миф: батарея электрокара требует частой замены

До сих пор многие уверены, что пробег 50 тысяч км - это предел для батареи электромобиля. Правда в том, что литий-ионные аккумуляторы теряют емкость со временем, но современные технологии охлаждения и нагрева замедляют этот процесс. Реальная деградация современной батареи происходит значительно дольше. Схема износа будет примерно такой: до 15 тысяч км пробега перемен вообще не будет заметно, к 50 тыс. км батарея "электрички" потеряет лишь 20-30% емкости. Далее, достигнув пробега 80 тыс. км, начнется замедление износа и сохранится не менее 60% запаса хода.

Некоторые производители говорят и о более выдающихся характеристиках своих изделий. Если перевести эти цифры в года, то не менее 8 лет может прослужить современная батарея электрокара. Такую гарантию дают многие автопроизводители. А некоторые бренды (например, Tesla Model и Nissan Leaf) прогнозируют и 16-22 лет эксплуатации. Во многом срок службы "сердца" электрокара будет зависит от условий эксплуатации и правильного технического обслуживания.

Второй миф: электромобили долго заряжаются

Время зарядки электромобиля зависит от нескольких факторов: типа и мощности зарядки, емкости батареи и даже погодных условий. Если автовладелец использует обычную розетку, то полная зарядка чаще всего занимает ночь. Более мощные домашние станции значительно сокращают время зарядки, как минимум в два раза. А городские станции быстрой зарядки позволяют получить 100 км пробега за 15-30 минут. То есть частично в этом мифе есть правда, например, если автовладелец использует только обычные домашние розетки. Но при необходимости получить нужный заряд и двигаться дальше можно гораздо быстрее.

В холод зарядка идет дольше, чем в более теплую погоду, поскольку батарее необходимо прогреться. И самые жаркие дни могут привести к замедлению процесса. Это происходит автоматически, система не позволяет батарее перегреваться. Оптимальная температура для быстрой зарядки в диапазоне +5 - 20 градусов.

Третий миф: электромобили не для дальних поездок

Инфраструктура для электрокаров в России, действительно, только развивается и пока не достигла того уровня, что есть в других странах. Однако миф о невозможности путешествий уже устарел. Во-первых, современные модели имеют запас хода до 600 км. Во-вторых, существующая сеть зарядных станций и быстрая зарядка (80% за 30-40 мин) уже позволяют вполне комфортно совершать дальние поездки. Главное здесь - планирование маршрута. То есть спонтанные поездки в захолустье, пожалуй, действительно еще сложно совершать. А запланированный отпуск на электрокаре вполне реален.

Четвертый миф: электромобили перегружают электросети

Энергосистема страны уже адаптировалась к постепенному росту числа электрокаров. Во многом электромобили даже способствуют развитию энергосистемы. Например, все чаще появляются проекты по использованию возобновляемых источников энергии.

Самые разные тесты и исследования доказали, что рациональная модель зарядки позволяет минимизировать нагрузку на городские сети.

Нужно учитывать и то, что у электромобилей есть возможность обратной подпитки. То есть они частично восполняют заряд батареи во время движения. То есть электродвигатель авто при торможении функционирует как генератор, преобразуя механическую энергию вращения колёс в электрическую.

Пятый миф: электрокары сложно обслуживать

Специфика в обслуживании электромобилей, конечно, есть. Но, в целом, устройство электрокаров отличается от автомобилей с ДВС по части мотора и трансмиссии. В остальном - это такие же автомобили, которые требуют регулярного технического обслуживания. И если раньше лишь немногие станции принимали на ремонт и обслуживание электромобили, то теперь их становится все больше. Все крупные сертифицированные сетевые СТО успешно работают с электрокарами и проводят необходимые работы. К тому же, бюджет на обслуживание таких автомобилей чаще всего ниже, чем требуется при обслуживании бензиновых и дизельных авто, - отмечает эксперт.