Только для твоих глаз: эксклюзивные новинки

Motor.ru
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Piloti Ferrari 296 Speciale. Итальянская компания оформила супергибрид в духе «Ле-Мана». Покупателей выберут по спискам: нужно быть опытным пилотом, участвовавшим в фирменных спортивных мероприятиях.
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Piloti Ferrari 296 Speciale. Итальянская компания оформила супергибрид в духе «Ле-Мана». Покупателей выберут по спискам: нужно быть опытным пилотом, участвовавшим в фирменных спортивных мероприятиях. 
© Motor.ru
Демо-экземпляр обрёл красно-жёлтую окраску в стиле победного спортпрототипа Ferrari 499P двухлетней давности и номер 51, но можно выбрать синий, чёрный или серебристый колер для кузова с аналогичными вставками и выполненными от руки эмблемами WEC.
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Демо-экземпляр обрёл красно-жёлтую окраску в стиле победного спортпрототипа Ferrari 499P двухлетней давности и номер 51, но можно выбрать синий, чёрный или серебристый колер для кузова с аналогичными вставками и выполненными от руки эмблемами WEC. 
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Кокпит сконфигурировать не удастся: здесь чёрные сиденья с отделкой алькантарой и вставками из огнестойкой ткани. Ещё предусмотрены карбоновый декор и цифры по всему салону.
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Кокпит сконфигурировать не удастся: здесь чёрные сиденья с отделкой алькантарой и вставками из огнестойкой ткани. Ещё предусмотрены карбоновый декор и цифры по всему салону. 
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Новшеств в плане техники нет: гибридная силовая установка мощностью до 880 лошадиных сил построена на основе 3,0-литрового V6. Тираж не раскрыт, но все машины уже зарезервированы.
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Новшеств в плане техники нет: гибридная силовая установка мощностью до 880 лошадиных сил построена на основе 3,0-литрового V6. Тираж не раскрыт, но все машины уже зарезервированы. 
© Motor.ru

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Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato. Миланское ателье Zagato построило уникальное купе на базе Alfa Romeo 8C Competizione.
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Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato. Миланское ателье Zagato построило уникальное купе на базе Alfa Romeo 8C Competizione. 
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Двухдверка, разработанная по заказу коллекционера из Италии, объединила две яркие стилистические детали — Kamm-tail (хвост Камма) и rounded tail (закруглённый хвост).
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Двухдверка, разработанная по заказу коллекционера из Италии, объединила две яркие стилистические детали — Kamm-tail (хвост Камма) и rounded tail (закруглённый хвост). 
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Их совмещение дало возможность создать оригинальное оформление задней части, причём для мастерской новинка оказалась первой в сфере исследования аэродинамики и стиля кормы.
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Их совмещение дало возможность создать оригинальное оформление задней части, причём для мастерской новинка оказалась первой в сфере исследования аэродинамики и стиля кормы. 
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Исходная модель оснащалась атмосферным V8 4.7, развивавшим 450 лошадиных сил и 480 Нм. Автомобиль мог ускориться до «сотни» за 4,2 секунды и набрать 292 километра в час.
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Исходная модель оснащалась атмосферным V8 4.7, развивавшим 450 лошадиных сил и 480 Нм. Автомобиль мог ускориться до «сотни» за 4,2 секунды и набрать 292 километра в час. 
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BMW Speedtop. Баварцы сделают лишь 70 трёхдверных универсалов, при этом на самом важном для компании американском рынке шутинг-брейк не появится вообще.
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BMW Speedtop. Баварцы сделают лишь 70 трёхдверных универсалов, при этом на самом важном для компании американском рынке шутинг-брейк не появится вообще. 
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Модель построена на базе купе M8 Competition, но интерьер вместит только двоих: задние сиденья заменены особыми нишами для поклажи. Груз крепится кожаными ремнями, а ещё место для него предусмотрено за необычной багажной дверью.
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Модель построена на базе купе M8 Competition, но интерьер вместит только двоих: задние сиденья заменены особыми нишами для поклажи. Груз крепится кожаными ремнями, а ещё место для него предусмотрено за необычной багажной дверью. 
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В целом проект стал развитием прошлогодней тарги Skytop. Спереди две машины идентичны, а внутреннее убранство практически то же, что и у «восьмёрки».
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В целом проект стал развитием прошлогодней тарги Skytop. Спереди две машины идентичны, а внутреннее убранство практически то же, что и у «восьмёрки». 
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Техническая начинка позаимствована у M8 Competition без изменений: 4,4-литровый V8 (625 лошадиных сил, 750 Нм) сочетается с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом M xDrive.
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Техническая начинка позаимствована у M8 Competition без изменений: 4,4-литровый V8 (625 лошадиных сил, 750 Нм) сочетается с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом M xDrive. 
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Bovensiepen Zagato. Представлена новая марка братьев Андреаса и Флориана Бовензипенов, которым принадлежит Alpina Burkard Bovensiepen. Со следующего года Alpina перейдёт под крыло BMW, но автобизнес немцы не покидают. Их фирма Bovensiepen Automobile при помощи ателье Zagato разработала своё первое творение.
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Bovensiepen Zagato. Представлена новая марка братьев Андреаса и Флориана Бовензипенов, которым принадлежит Alpina Burkard Bovensiepen. Со следующего года Alpina перейдёт под крыло BMW, но автобизнес немцы не покидают. Их фирма Bovensiepen Automobile при помощи ателье Zagato разработала своё первое творение. 
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Официально модель не имеет связи с BMW: эмблем баварской компании нет, облик полностью переделан. Однако при взгляде сбоку нетрудно узнать BMW 4 серии, а новшества в интерьере ограничены другими материалами отделки, иными декоративными элементами и козырьком над приборами.
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Официально модель не имеет связи с BMW: эмблем баварской компании нет, облик полностью переделан. Однако при взгляде сбоку нетрудно узнать BMW 4 серии, а новшества в интерьере ограничены другими материалами отделки, иными декоративными элементами и козырьком над приборами. 
© Motor.ru

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Интересно, что донором стал кабриолет: это дало возможность избавиться от центральных стоек и сохранить задние стеклоподъёмники. За счёт иного обвеса длина выросла на 17,5 сантиметра, панели кузова углепластиковые.
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Интересно, что донором стал кабриолет: это дало возможность избавиться от центральных стоек и сохранить задние стеклоподъёмники. За счёт иного обвеса длина выросла на 17,5 сантиметра, панели кузова углепластиковые. 
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Трёхлитровый бензиновый мотор форсировали до 611 лошадиных сил и 700 Нм. Снаряжённая масса машины составляет 1895 килограммов, ускорение до ста требует 3,3 секунды, максимальная скорость достигает 300 километров в час. Поставки начнутся следующей весной.
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Трёхлитровый бензиновый мотор форсировали до 611 лошадиных сил и 700 Нм. Снаряжённая масса машины составляет 1895 килограммов, ускорение до ста требует 3,3 секунды, максимальная скорость достигает 300 километров в час. Поставки начнутся следующей весной. 
© Motor.ru
Mercedes-AMG PureSpeed. В немецком Аффальтербахе создали спидстер из гаммы Mythos Series. Обычный AMG SL 63 поделился турбомотором V8 (585 лошадиных сил, 800 Нм) и полным приводом. Родстер способен разогнаться до ста за 3,6 секунды и набрать 315 километров в час.
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Mercedes-AMG PureSpeed. В немецком Аффальтербахе создали спидстер из гаммы Mythos Series. Обычный AMG SL 63 поделился турбомотором V8 (585 лошадиных сил, 800 Нм) и полным приводом. Родстер способен разогнаться до ста за 3,6 секунды и набрать 315 километров в час. 
© Motor.ru
От исходника автомобиль отличают двухместный кокпит, отказ от ветрового стекла, система Halo и особый обвес: переработаны практически все аэродинамические детали.
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От исходника автомобиль отличают двухместный кокпит, отказ от ветрового стекла, система Halo и особый обвес: переработаны практически все аэродинамические детали. 
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В интерьере всего одно новшество — появление хронометра IWC Schaffhausen. В новинке применены фишки от SL 63 и Mercedes-Maybach SL 680.
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В интерьере всего одно новшество — появление хронометра IWC Schaffhausen. В новинке применены фишки от SL 63 и Mercedes-Maybach SL 680. 
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Машину снабдили полноуправляемым шасси, колёсами диаметром 21 дюйм, подвеской с подавлением кренов и регулировкой дорожного просвета, композитными керамическими тормозами и днищем с граунд-эффектом. Тираж — 250 экземпляров.
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Машину снабдили полноуправляемым шасси, колёсами диаметром 21 дюйм, подвеской с подавлением кренов и регулировкой дорожного просвета, композитными керамическими тормозами и днищем с граунд-эффектом. Тираж — 250 экземпляров. 
© Motor.ru

Обеспеченные коллекционеры часто хотят владеть по-настоящему редкими экземплярами, а производители не упустят возможность продать автомобили со стандартной технической начинкой по завышенным ценам. Ради воплощения самых смелых пожеланий фирмы создают лимитированные серии и поистине уникальные проекты. У люксовых брендов для этого есть специальные подразделения, но и более «скромные» премиальные компании порой выпускают настоящий эксклюзив. Обычно речь идёт всего лишь об особых исполнениях, но иногда это бывают самостоятельные модели.