Только для твоих глаз: эксклюзивные новинки

Демо-экземпляр обрёл красно-жёлтую окраску в стиле победного спортпрототипа Ferrari 499P двухлетней давности и номер 51, но можно выбрать синий, чёрный или серебристый колер для кузова с аналогичными вставками и выполненными от руки эмблемами WEC.