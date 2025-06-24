В РФ начали продавать перелицованную копию Lexus RX от Toyota

В РФ начались продажи перелицованной копии Lexus RX от Toyota: от 3,1 млн рублей
Одним из интересных вариантов для тех, кто ищет альтернативу китайским кроссоверам, может стать Toyota Harrier - брат-близнец хорошо известного в России Lexus RX. По информации портала "Автоновости дня", сейчас этот автомобиль можно приобрести на одном из сайтов объявлений по цене от 3,1 миллиона рублей.
Ровно столько просят дилеры из Благовещенска за автомобили под заказ. В первом случае продавцы предлагают приобрести "паркетник" за 3,105 млн рублей в базовой версии с тканевым салоном, а во втором за 3,164 млн рублей, но уже с кожаной отделкой интерьера и большим экраном мультимедиа.
В Якутске стоимость нового Toyota Harrier составляет 3 200 000 рублей, во Владивостоке - 3 235 000 рублей, а в Новосибирске - 3 425 000 рублей. Все эти машины имеют одинаковые технические характеристики: под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л. с., который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией и передним приводом.
Также доступна полноприводная гибридная версия модели, которая оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 178 л.с., 120-сильным электродвигателем и электромеханической трансмиссией E-CVT. Стоимость таких кроссоверов под заказ во Владивостоке начинается от 4 200 000 рублей, а в наличии они продаются минимум за 5 690 000 рублей.
Актуальный Toyota Harrier четвертого поколения был представлен в 2020 году. Кроссовер получил новую модульную платформу, полностью независимую подвеску и увеличился в размерах.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России возобновили продажи Toyota RAV4.