В РФ начали продавать перелицованную копию Lexus RX от Toyota

Одним из интересных вариантов для тех, кто ищет альтернативу китайским кроссоверам, может стать Toyota Harrier - брат-близнец хорошо известного в России Lexus RX. По информации портала "Автоновости дня", сейчас этот автомобиль можно приобрести на одном из сайтов объявлений по цене от 3,1 миллиона рублей.

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Ровно столько просят дилеры из Благовещенска за автомобили под заказ. В первом случае продавцы предлагают приобрести "паркетник" за 3,105 млн рублей в базовой версии с тканевым салоном, а во втором за 3,164 млн рублей, но уже с кожаной отделкой интерьера и большим экраном мультимедиа.

В Якутске стоимость нового Toyota Harrier составляет 3 200 000 рублей, во Владивостоке - 3 235 000 рублей, а в Новосибирске - 3 425 000 рублей. Все эти машины имеют одинаковые технические характеристики: под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л. с., который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией и передним приводом.

Также доступна полноприводная гибридная версия модели, которая оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 178 л.с., 120-сильным электродвигателем и электромеханической трансмиссией E-CVT. Стоимость таких кроссоверов под заказ во Владивостоке начинается от 4 200 000 рублей, а в наличии они продаются минимум за 5 690 000 рублей.

Актуальный Toyota Harrier четвертого поколения был представлен в 2020 году. Кроссовер получил новую модульную платформу, полностью независимую подвеску и увеличился в размерах.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России возобновили продажи Toyota RAV4.