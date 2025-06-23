AGR опровергла информацию о сборке китайских GAC на заводе в Питере

На экс-заводе Hyundai в Петербурге опровергли новости о сборке автомобилей GAC. На экс-заводе Hyundai в Петербурге опровергли новости о сборке автомобилей GAC. В пресс-службе компании AGR сообщили, что информация не соответствует действительности, и планов по сборке китайских автомобилей этого бренда на заводе нет.

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Ранее в СМИ появилась информация, что на бывшем заводе Hyundai в Петербурге начнётся выпуск трёх моделей бренда GAC. Сообщалось, что компания намерена локализовать кроссоверы GS3 и GS8 и минивэн M8, сертификация которых идёт полным ходом.

В настоящее время там производят автомобили Solaris, среди которых пятиместный седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS, кросс-хэтчбек Solaris KRX.

В январе 2024 года завод южнокорейского концерна Hyundai был приобретён компанией «Арт-Финанс», после чего был переименован в «Автомобильный завод «АГР». В собственности «Арт-Финанс» находятся две петербургские производственные площадки — заводы в промышленной зоне «Каменка» и «Шушары» (ранее завод GM).