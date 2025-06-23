Авторынок России преодолел рубеж в 500 тысяч проданных машин

На 25-й неделе года на рынке автомобилей в России произошло важное событие: суммарные продажи новых машин с начала 2025 года наконец-то превысили отметку в 500 тысяч единиц. По данным аналитического агентства "Автостат", с 16 по 22 июня было реализовано 23 585 легковушек, что на 20,7% меньше, чем в мае года прошлого, но на 52,7% больше, чем на предыдущей неделе.

© Российская Газета

Напомним, что 24-я рабочая неделя была короткой из-за празднования Дня России, что повлияло на регистрацию автомобилей. Однако очевидно, что сбывается прогноз экспертов, которые считали, что при благоприятном стечении обстоятельств авторынок не сможет достичь прошлогодних показателей, когда было продано 1,57 миллиона автомобилей.

Среди негативных факторов, влияющих на объёмы реализаций, специалисты агентства выделяют высокие цены и их рост из-за индексации утилизационного сбора, ставки по автокредитам и снижение их доступности, переход части потребителей к сберегательной стратегии, включая размещение средств на депозитах под высокие проценты, и отсутствие официальных поставок глобальных марок.

Ранее "РГ" рассказывала о том, почему россияне перестали покупать новые машины.