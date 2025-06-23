РСА назвал регионы с самыми высокими судебными издержками по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков назвал регионы, в которых по ОСАГО самые высокие судебные издержки у страховых компаний. О чем это говорит? О том, что в этих регионах компании недоплачивают пострадавшим автомобилистам? Или о большом количестве, так называемых, автоюристов, которые по договору цессии выкупают право требования у пострадавших, а потом судятся со страховщиками, выставляя нереальные счета? Давайте разберемся.

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Итак, максимальную долю судебных издержек по ОСАГО за период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года по данным РСА имеет Приморский край - в этом регионе на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 4,24 рубля штрафов, пеней и неустоек. На втором месте по этому показателю Республика Мордовия с 3,24 рублями штрафов, пеней и неустоек на каждый рубль страховой выплаты, а на третьем месте Томская область - 3,21 рубля. В среднем по России на каждый рубль страховой выплаты, произведенной по суду, приходилось 2,08 рубля накладных расходов. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Четвертую строчку в рэнкинге занимает Камчатский край, где на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 3,19 рубля штрафов, пеней и неустоек. Пятое место у Красноярского края - 3,16 руб., шестое у Республики Хакасия - 3,11 руб. На седьмой строчке Забайкальский край, там на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 3,08 рубля штрафов, пеней и неустоек, далее Республика Бурятия - 3,02 руб. и Костромская область - 2,96 руб. Замыкает топ-10 рэнкинга Иркутская область - 2,92 рубля штрафов, пеней и неустоек на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду.

"Доля судебных издержек по ОСАГО в целом по России за смещенный календарный год снизилась на 12,1 пунктов. Этот показатель все ещё выше, чем в 2021-2022 годах, однако ниже, чем в 2024 году и его снижение говорит о положительной динамике в борьбе с проблемой со страховыми мошенниками и недобросовестными автоюристами, злоупотребляющими правом потерпевших. Но несмотря на то, что в целом по стране этот показатель снижается, в некоторых регионах он многократно растет, например, в Республике Мордовия. В таких регионах автовладельцам при наступлении страхового случая стоит обратить особенное внимание на те документы, которые они подписывают после ДТП. Обычный водитель, подписывая договор цессии с автоюристом и передавая ему право на страховое возмещение за быстрое получение некой денежной суммы - в сильно уменьшенном размере по сравнению с выплатой страховщика, как правило, не знает, что автоюрист получит выплаты в гораздо большем объеме, включая получение штрафов и неустоек, если сможет отсудить и их. И эта "выгода" от судебной тяжбы достается посреднику, а не потребителю, так как он подписал договор цессии. При этом штрафы, пени и неустойки подлежат обложению 13%-м налогом на доходы и будут взысканы с самого пострадавшего, то есть с прибыли, полученной на самом деле недобросовестным посредником", - сказал Евгений Уфимцев.

Он добавил, что статистические данные РСА показывают, что в целом показатель, где на каждый рубль страховой выплаты приходилось более 2 рублей штрафов и неустоек, имеют более половины регионов страны. То есть сумма судебных издержек практически вдвое превышает сумму страхового возмещения и эту прибыль получают не автовладельцы для ремонта своих авто, а недобросовестные посредники, злоупотребляющие правом потерпевших.

Если бы законодательно было установлено, что выплаты страховых компаний по штрафам и пеням мог получить только пострадавший, а не представитель по договору цессии, то такая практика быстро сошла бы на нет. Но пока такие предложения только обсуждаются.