Легендарный Ferrari Кларксона выходит на аукцион

Аукционный дом Sotheby’s готовится к продаже уникального Ferrari F355 GTS 1996 года, первым владельцем которого был знаменитый британский телеведущий Джереми Кларксон.

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Кларксон приобрёл этот автомобиль напрямую с завода в 1996 году, когда работал над культовой передачей Top Gear. В 2013 году спорткар сменил владельца, а теперь его нынешний хозяин решил выставить Ferrari на торги. Подлинность истории подтверждается фотографиями Кларксона за рулём, полным комплектом сервисной документации, инструкцией по эксплуатации и официальными бумагами, подтверждающими право первой собственности.

На одометре автомобиля всего 14 889 миль. Модель оснащена механической коробкой передач и 3,5-литровым V8 мощностью 380 лошадиных сил. Особое внимание в описании лота уделено редкому салону с кремовой отделкой.

Ожидается, что автомобиль уйдёт с аукциона по цене от 180 до 220 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно 19–23,2 миллиона рублей.

Джереми Кларксон получил мировую известность благодаря работе в программе Top Gear, удостоенной премии «Эмми» в 2005 году. В 2007 году он был отмечен премией National Television Awards.

Напомним, что российский авторынок преодолел 500 тысяч, но до уровня прошлого года далеко.

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