Как получить разрешение на бесплатную парковку многодетным семьям

В 37 российских регионах многодетные семьи могут парковать машину бесплатно. О том, как получить соответствующее разрешение, рассказали в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

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Льгота, в частности, действует в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Калуге, Твери, Башкирии и Приморском крае. О наличии этой меры поддержки в конкретном регионе можно узнать в местном МФЦ или соцзащите.

Получить разрешение могут многодетные семьи, которые зарегистрированы в регионе, предоставляющем льготу. Однако здесь есть несколько условий: на семью доступно только одно разрешение, а автомобиль должен быть официально оформлен на родителя или усыновителя, за которым не должны числиться долги по штрафам ГИБДД и за парковку.

"Бесплатная парковка действует по всему региону, за исключением спецзон для людей с инвалидностью, грузовиков и автобусов, круглосуточно на один год", - уточнили эксперты.

Оформить разрешение можно через МФЦ. Для этого необходимо подать заявление, предоставить паспорт заявителя и свидетельство о регистрации машины, а также приложить заверенную нотариусом доверенность, если подает представитель.

В регионах оформить его также можно через Госуслуги, а в Москве - через портал pgu.mos.ru в разделе "Транспорт". Срок рассмотрения составляет шесть рабочих дней.