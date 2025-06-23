Число погибших в ДТП в Москве снизилось на 26 процентов в этом году. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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По данным ведомства, в 2024 году за январь — май в авариях погибли 120 человек, а в этом году — 89 человек.

В дептрансе отметили, что в этом году количество погибших при наездах на стоящие автомобили стало вдвое меньше. Также число смертей в столкновениях снизилось на 44 процента, а при наездах на пешеходов — на 8 процентов.

— Устойчивый тренд на снижение аварийности, включая снижение числа погибших в ДТП на 26 процентов, — не случайность, а результат стратегических действий ЦОДД, Транспортного комплекса Москвы и коллег из Госавтоинспекции. Круглосуточная работа «Дорожного патруля», Ситуационного центра ЦОДД, системы видеоаналитики на МКАД и комплексов фотовидеофиксации с применением нейросетей, а также оптимизация дорожного движения — все это помогает сделать движение в городе безопаснее, — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова Telegram-канал столичного дептранса.

Минтранс РФ подготовил поправки к правилам дорожного движения, которые затрагивают электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Изменения должны дополнить действующее регулирование движения. Какие новые правила пользования СИМ уже вступили в силу в 2025 году и что еще предлагают скорректировать — в материале «Вечерней Москвы».