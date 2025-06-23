Эксперт рассказал об особенностях обновленной Niva Travel

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на прошлой неделе состоялась премьера обновлённой Lada Niva Travel. Автомобиль получил не только иной дизайн передней части, но и двигатель мощностью 90 лошадиных сил и объёмом 1,8 литра. О том, как эти изменения повлияли на "Ниву", рассказал эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин.

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Новый двигатель имеет схожую конструкцию с восьмиклапанным агрегатом, который устанавливается на автомобили Granta. У моторов одинаковую мощность в 90 лошадиных сил, но рабочий объём нового двигателя больше за счёт увеличения хода поршня. Это увеличило тягу на низких и средних оборотах, чего так не хватало "Ниве" на протяжении всей её долгой истории.

По информации, предоставленной АвтоВАЗом, 80% крутящего момента доступно уже при 1000 оборотах в минуту. В двигателе были улучшены впуск, выпуск, система охлаждения и подача топлива. В общей сложности в конструкции появилось более 50 новых деталей.

Помимо всего прочего на Lada Niva Travel появилась новая оптика со светодиодами, изменённый бампер с другими секциями противотуманных фар, новая решётка радиатора и 17-дюймовые колёса.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что зарубежные журналисты дали оценку обновленной Lada Niva Travel.