У новой Toyota GR Supra может появиться «близнец» от Lexus

Нынешняя GR Supra скоро отправится в отставку: купе, которое обновилось в прошлом году, осталось жить до 2026 года.

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Разработка следующего поколения уже официально подтверждена. И, как пишет японское издание Best Car Web, спорткар может получить не только шильдик Toyota. Инсайдеры утверждают, что одновременно появится «двойник» от Lexus, который станет преемником снятого с производства RC и заменой устаревающему LC.

Если слухи правдивы, в гамме Lexus появится свежая «двухдверка» с низкой посадкой и салоном с компоновкой 2+2. От аналога от Toyota она отличится штрихами в экстерьере: возможно, Lexus позаимствует некоторые идеи у концептуального спорткара Electrified Sport Concept, показанного в 2021 году. Можно ожидать более роскошного «наполнения» под стать Lexus и, соответственно, более высокой цены.

По «технике» же два спорткара будут почти идентичны. Toyota пока не раскрывает секретов следующей GR Supra, но платформа от BMW должна уйти в прошлое. Японцы отныне будут полагаться на свои силы: купе получит новую двухлитровую «турбочетверку» мощностью 400 лошадиных сил (500 Нм крутящего момента) с электрическим «довеском».

Механической коробки передач в новой генерации, вероятно, не будет по соображениям экологии: японцы предложат классический автомат с восемью либо девятью ступенями.

По другой версии, Supra получит технологии Mazda — а именно, рядный шестицилиндровый двигатель, который разрабатывают для наследника RX-7.

Сроков появления новой «Супры» тоже нет. Эксперты полагают, что дебют состоится в 2026 либо в 2027 году. Вероятно, купе от Lexus увидит свет вскоре после этого.