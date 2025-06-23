BMW 5-й серии выходит в новой версии и удивляет свежим подходом

BMW 540i xDrive Legacy Edition станет первой версией 5-й серии в кузове G60, которая будет официально продаваться в Канаде с шестицилиндровым двигателем без подключения гибридной системы. Под капотом установлен трёхлитровый турбированный мотор мощностью 375 л.с. и крутящим моментом 520 Н·м, дополненный 48-вольтовым мягким гибридом. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Седан способен разгоняться до 100 км/ч за 4,7 секунды.

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На демонстрационных снимках 540i xDrive Legacy Edition представлен в голубом оттенке Maldives Black II и стоит рядом с классическим седаном 5-й серии в кузове Е34. Для покупателей предложены дополнительные цвета кузова, включая Oxford Green Metallic, Black Blue, Cinabar Red, Grigio Telesto Pearl Effect Metallic, Frozen Black и Sepang Bronze Metallic.

Модель в стандартной комплектации получит 21-дюймовые колёсные диски, пакет M Sport Pro, аудиосистему Bowers & Wilkins с 18 динамиками и вентилируемые передние сиденья. Варианты окраски тормозных суппортов — красный или синий.

Стоимость автомобиля пока не раскрыта, а старт поставок намечен на конец текущего года.

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