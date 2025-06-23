В ФРГ выставили на продажу 35-летний ВАЗ-2109 всего за 1500 евро

Российская Газета

На популярном сайте объявлений autoskaut24 появилось объявление от продавца из немецкого города Петерсхаген. Он предлагает приобрести редкий для европейского рынка автомобиль Lada Samara 2109, выпущенный в 1991 году.

В ФРГ выставили на продажу 35-летний ВАЗ-2109 всего за 1500 евро
© Российская Газета

Согласно показаниям спидометра, пробег хэтчбека составляет 150 тысяч километров.

"Девятка" на протяжении десятилетий была мечтой многих советских и российских автолюбителей. Представленный в Германии образец - это поздняя версия 2109 с длинным передним крылом. Под капотом расположен двигатель объёмом 1,3 литра, который развивает мощность 64 лошадиные силы и агрегатирован 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В комплектацию входят электростеклоподъёмники, центральный замок, тонированные стёкла и улучшенная звукоизоляция. Передняя панель и обшивки дверей установлены от более поздней модели - ВАЗ-2114.

По заверениям собственника, бывший хозяин также уменьшил дорожный просвет и установил другое рулевое колесо. Пять лет назад кузов был полностью перекрашен.

Владелец просит за свою "Ладу" не так и много - 1499 евро, что примерно эквивалентно 135 тысячам рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Германии на продажу выставили ВАЗ-2109 в редкой комплектации.