В ФРГ выставили на продажу 35-летний ВАЗ-2109 всего за 1500 евро

На популярном сайте объявлений autoskaut24 появилось объявление от продавца из немецкого города Петерсхаген. Он предлагает приобрести редкий для европейского рынка автомобиль Lada Samara 2109, выпущенный в 1991 году.

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Согласно показаниям спидометра, пробег хэтчбека составляет 150 тысяч километров.

"Девятка" на протяжении десятилетий была мечтой многих советских и российских автолюбителей. Представленный в Германии образец - это поздняя версия 2109 с длинным передним крылом. Под капотом расположен двигатель объёмом 1,3 литра, который развивает мощность 64 лошадиные силы и агрегатирован 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В комплектацию входят электростеклоподъёмники, центральный замок, тонированные стёкла и улучшенная звукоизоляция. Передняя панель и обшивки дверей установлены от более поздней модели - ВАЗ-2114.

По заверениям собственника, бывший хозяин также уменьшил дорожный просвет и установил другое рулевое колесо. Пять лет назад кузов был полностью перекрашен.

Владелец просит за свою "Ладу" не так и много - 1499 евро, что примерно эквивалентно 135 тысячам рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Германии на продажу выставили ВАЗ-2109 в редкой комплектации.