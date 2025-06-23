Раскрыто оснащение Lada Azimut

АвтоВАЗ раскрыл оснащение кроссовера Lada Azimut. В рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025) Волжский автозавод представил новый кроссовер, производство которого должно начаться в Тольятти в 2026 году. Теперь же Quto.ru стало известно оснащение модели.

© Quto.ru

Как отмечают на предприятии, автомобиль получился крупным внешне и просторным в салоне. Помимо этого, модель обзаведётся рядом современных систем безопасности и опций комфорта, разработанных «для современных, весьма требовательных водителей».

Уточняется, что перечень оборудования модели будет включать в себя двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, электропривод крышки багажника, панорамную крышу, обогрев боковых стёкол и другое оснащение.

© Lada

Помимо этого, паркетник получит новейшую медиасистему от «Сбера».

Моторная гамма Lada Azimut будет включать в себя 1,6-литровый двигатель мощностью 120 лошадиных сил и 132-сильный агрегат объёмом 1,8 литра. Сочетаться с моторами станут 6-ступенчатая механическая трансмиссия или вариатор. В перспективе не исключено появление версии со 150-сильным турбомотором и «автоматом».