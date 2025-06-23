GAC предложит россиянам GS8 Dragon

Китайский производитель анонсировал скорое появление на российском рынке новой модификации флагманского кроссовера, который получит гибридную силовую установку. Как стало известно Quto.ru, автомобиль получит мощные агрегаты, незначительные внешние отличия и современную медиасистему с онлайн-сервисами.

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Машина построена на модульной архитектуре GMPA. Внешне от стандартного автомобиля новинку можно отличить по решётке радиатора с дизайном в стиле чешуи дракона.

В движение модель приводит гибридная силовая установка на базе 2,0-литрового наддувного двигателя, турбомотора и трансмиссии THS (Toyota Hybrid System). Суммарная отдача агрегатов составляет 427 сил, а разгон до «сотни» занимает у паркетника 6,9 секунды. Расход топлива на 100 км пути составляет 7,8 литра АИ-92.

Гибрид оборудована медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также онлайн-сервисами VK и голосовым ассистентом. Последний позволяет без использования рук управлять навигацией, телефоном, климат-контролем, подогревом сидений, руля и зеркал, а также люком.

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Помимо этого, покупатели получат возможность удалённого управления рядом функций. В их числе: дистанционный запуск двигателя, открытие и закрытие замков и окон, изменение настроек климатической установки, получение информации о состоянии автомобиля и уведомлений противоугонной системы.

В дилерских центрах марки в России новый GAC GS8 Dragon появится в ближайшее время. Все подробности о модели станут известны ближе к дате начала продаж.