В РФ на продажу выставили Opel Omega в коллекционном состоянии

На сайте "Авто.ру" выставили на продажу редкий автомобиль - Opel Omega 1998 года выпуска с минимальным пробегом - всего 14 тысяч километров. Что примечательно, данный экземпляр был поставлен в РФ официально и куплен новым в дилерском центре.

© Российская Газета

Популярный в 90-е годы бизнес-седан, созданный совместным подразделением GM-Opel, в свое время был полновесным конкурентом таких моделей, как BMW 5-Series, Mercedes E-Class и Audi A6, однако с годами из-за того, что "Омега" была снята с производства, а качество защищенности лакокрасочного покрытия было крайне низким, интерес к "Опелю" на российском рынке быстро упал. По сравнению с конкурентами в момент нахождения на конвейере немецкий автомобиль мог предложить клиентам весьма богатое оснащение за меньшие деньги.

Представленный в объявлении образец разительно отличается от большинства машин марки, продающихся в России. С первого взгляда может показаться, что он только вчера выехал из стен автосалона. Кузов, окрашенный в зеленый металлик, выглядит безукоризненно, а опрятный, обитый кожей салон с деревянными вставками на торпедо и дверях не вызывает ни малейшего сомнения в маленьком пробеге. Вместе с тем для своего времени данный седан имел достойную комплектацию, включающую в себя двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, электропривод солнцезащитной шторки и датчик давления в шинах.

Под капотом "Омеги" скрывается V-образный 6-цилиндровый двигатель с индексом X25XE рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 170 лошадиных сил. В паре с ним трудится 4-ступенчатая классическая автоматическая трансмиссия с приводом на задние колеса.

Хозяйка из Москвы, воздержавшаяся от дополнительных комментариев о машине, просит за нее весьма внушительную сумму - 2 000 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Болгарии на продажу выставили ВАЗ-2103 в музейном состоянии.