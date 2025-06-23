В России стартовали продажи мощного гибрида Tank 700 Hi-Performance

В России начались продажи Tank 700 Hi-Performance за 11,6 млн рублей. Новую версию «семисотого» под названием Hi-Performance рассекретили в конце весны, а теперь она стала доступна для покупки у официальных дилеров Tank. Такому внедорожнику положена мощная бензоэлектрическая установка с возможностью подзарядки, как у топового Tank 700 Edition One, при этом экстерьер оформлен как у «средней» комплектации Superior — то есть без агрессивного обвеса.

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В новом исполнении Tank 700 приводит гибридная установка, состоящая из бензиновой «турбошестерки» мощностью 354 лошадиные силы, электромотора, встроенного в девятидиапазонную автоматическую коробку передач, и батареи на 37,1 киловатт-часа. Суммарная мощность агрегатов составляет 422 силы, пиковая же отдача достигает 517 сил. Привод полный с тремя блокировками: центральной, задней и передней.

В список оснащения версии Performance входят отделка сидений кожей наппа, подогревы, вентиляция и функция массажа с несколькими режимами, собственная сенсорная панель управления климатом и мультимедийной системой у пассажиров на втором ряду и электропривод боковых шторок. Кроме того, такому внедорожнику положены цифровая приборная 12,3-дюймовая панель, 16,2-дюймовый мультимедийный экран, проекция на лобовое стекло для водителя и цифровое зеркало заднего вида с возможностью переключения в режим обычного изображения. В багажнике — 220-вольтовая розетка (2,2 кВт).

Новинка уже доступна у дилеров в нескольких цветовых решениях: черном («Черный Богдо»), сером («Учарская Платина»), зеленом («Зеленый Азау») и матовом сером («Саянский Серый»).

Помимо исполнения Performance, которое стоит 11 599 000 рублей, у «семисотого» есть начальные комплектации Premium (9 799 000 рублей) и Superior (10 499 000 рублей), а на вершине гаммы располагается Edition One (12 799 000 рублей) со спортивным карбоновым обвесом и 22-дюймовыми колесными дисками.

На шанхайском автосалоне в апреле Great Wall показал новую спецверсию Tank 300 — Hooke. Отличий от обычного «трехсотого» немало: у новинки передняя подвеска с неразрезным мостом, измененное рулевое управление, растянутая колесная база и трехлитровый мотор от Tank 500.