Toyota Century получит уникальные стекла

Компания Toyota представила Century 2026 модельного года, в арсенале которого появилась опция затемнения стёкол задних дверей без ущерба для светопроницаемости салона.

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Отмечается, что это не электротонировка, которая применена в люке в крыше внедорожника. Новая технология реализована путём наложения специальной плёнки между двухслойным ламинированным стеклом. Это позволяет регулировать степень прозрачности, но при этом не мешает солнечному свету проникать в салон автомобиля.

Степени прозрачности условно три: полностью прозрачное стекло, полупрозрачное и полностью непрозрачная.

Таким образом повышается конфиденциальность задних пассажиров, которым за такую опцию придётся доплатить 2 млн йен и отдать за автомобиль 27 миллионов.

Никаких изменений ни во внешности, ни в силовой установке не произошло. Toyota Century по-прежнему оснащается гибридом мощностью 412 л.с. на базе V6 объёмом 3,5 литра.

Мировая премьера Toyota Century в формате SUV состоялась в сентябре 2023 года.