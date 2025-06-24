Траты россиян на новые машины резко сократились

Россияне стали тратить заметно меньше денег на новые автомобили. На фоне сокращения авторынка упали и траты: в мае жители РФ купили новых легковушек на 285,2 миллиарда рублей. Это на 22,2 процента меньше, чем за тот же месяц 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Газпромбанк автолизинг» и аналитического агентства «Автостат». Падение по сравнению с апрелем 2025-го — 12,5 процента.

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В апреле на покупку новых автомобилей россияне потратили 325,7 миллиарда рублей, подсчитали аналитики. В мае 2024-го этот показатель составил 366,3 миллиарда.

Интересно, что выросла сумма трат на «корейцев». Россияне в мае купили машин из Южной Кореи на 5,7 миллиарда рублей, что на 2,7 процента больше, чем в апреле. Траты на автомобили из других стран, включая Россию, сократились. На японские ушло на 9,1 процента меньше (16 миллиардов), на европейские — на 11,2 процента (41,5 миллиарда), на американские — на 23,7 процента меньше (2,9 миллиарда).

Продукция отечественного автопрома обошлась покупателям в 46,1 миллиарда рублей (-13 процентов). Больше всего денег ожидаемо ушло на «китайцев» — 163 миллиарда, но и компании из КНР в мае потеряли в выручке. Они заработали меньше на 13,5 процента.

Что касается количества купленных машин, то лидируют здесь тоже китайские — 49,8 тысячи штук за месяц. За ними идут российские (30,2 тысячи). Результаты остальных не достигли и четырех тысяч экземпляров.

Помимо общего затишья на рынке, на финансовую емкость влияет и смещение фокуса с премиальных машин на массовые — то есть более дешевые. Тренд наметился еще в апреле, когда спрос на «премиум» обвалился более чем на треть в годовом сравнении. Самая популярная марка в сегменте — китайский Exeed.