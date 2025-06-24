В России одобрили ужесточение наказания за непропуск машин с мигалками

Российское правительство поддержало поправки к КоАП, ужесточающие наказание для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски, сообщает «Коммерсантъ».

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«Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тыс. руб. либо отнимать у нарушителей водительские права на срок до года», — сообщает «Ъ».

Новые нормы направлены на исключение необоснованного непропуска спецтранспорта и на недопущение излишних претензий к водителям.

До этого сообщалось, что в случае принятия изменений водители должны будут разъезжаться перед машинами скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также перед машинами, перевозящими высокопоставленных лиц. Двигаться в непосредственной близости к такому транспорту, опережать его и создавать помехи движению будет запрещено.

Переместиться в соседний ряд или съехать на обочину необходимо будет и в случаях, когда среди движущейся по дороге колонны автомобилей есть машина сопровождения со спецсигналами. По нынешним правилам, водители должны пропускать колонну, во главе которой находится автомобиль с «раскраской» на борту и с включенными красным и синим маячками. Поправки делают наличие цветографической схемы необязательным.

В настоящее время правила требуют от водителей уступить дорогу автомобилям с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом, что формально не предполагает каких-либо действий со стороны автомобилиста. Поправки обяжут водителей совершать перестроения, когда приближается машина с мигалкой.

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