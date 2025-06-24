Эксперт Иванов: владельцы BMW и Toyota не хотят избавляться от своих автомобилей

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Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", от каких марок россияне не хотят избавляться.

Владельцы BMW и Toyota не хотят избавляться от своих автомобилей
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"Меня достаточно часто спрашивают представители СМИ о возможном возвращении ушедших из России брендов. Могу лишь повторить, что никакого возвращения на горизонте минимум 2-3 лет как не было, так и нет. Это вбросы, которые подхватывает общественность, и активно муссируется в социальных сетях и СМИ. В частности, речь заходит о Mercedes-Benz. Но здесь нужно отметить, что все дилерская цепочка, все каналы, которые были ранее у этого бренда, полностью деактивированы, их не существует на данный момент. И возвращение конкретно этой марки, в случае, если оно когда-то состоится, будет крайне проблематичным. Интересно, что у россиян, которые ездят на BMW и Toyota, приверженность к своей машине существенно выше, чем у Mercedes-Benz. Владельцы этой марки чаще первых двух готовы на смену автомобиля и переход к другому бренду. И мы видим тенденцию, что автолюбители, у которых была машина Mercedes-Benz, гораздо охотнее отказываются от нее в пользу других брендов", - отметил специалист.