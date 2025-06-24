Эксперт Иванов: владельцы BMW и Toyota не хотят избавляться от своих автомобилей
Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", от каких марок россияне не хотят избавляться.
"Меня достаточно часто спрашивают представители СМИ о возможном возвращении ушедших из России брендов. Могу лишь повторить, что никакого возвращения на горизонте минимум 2-3 лет как не было, так и нет. Это вбросы, которые подхватывает общественность, и активно муссируется в социальных сетях и СМИ. В частности, речь заходит о Mercedes-Benz. Но здесь нужно отметить, что все дилерская цепочка, все каналы, которые были ранее у этого бренда, полностью деактивированы, их не существует на данный момент. И возвращение конкретно этой марки, в случае, если оно когда-то состоится, будет крайне проблематичным. Интересно, что у россиян, которые ездят на BMW и Toyota, приверженность к своей машине существенно выше, чем у Mercedes-Benz. Владельцы этой марки чаще первых двух готовы на смену автомобиля и переход к другому бренду. И мы видим тенденцию, что автолюбители, у которых была машина Mercedes-Benz, гораздо охотнее отказываются от нее в пользу других брендов", - отметил специалист.