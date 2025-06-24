Безопасность Lada Iskra на уровне иномарок

АвтоВАЗ подробно рассказал о том, как проводились краш-тесты Lada Iskra, продажи которой стартуют на российском рынке через месяц.

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Lada Iskra приняла участие в краш-тестах, имитирующих наезд на автомобиль сзади на скорости 50 км/ч, фронтальный удар с 40-процентным перекрытием с другим авто или деформируемым препятствием на скорости 56 км/ч, боковой удар при 50 км/ч.

По результатам тестов АвтоВАЗ планирует получить максимальную оценку в ARCAP, соответствующую уровню безопасности Lada Vesta, а также иномаркам сегментов B/B+. В компании отметили, что безопасность "Искры" превышает регламентные требования.

Это стало возможно благодаря продуманной конструкции автомобиля, которая при ДТП работает целиком: и кузов, и удерживающая система, и панель приборов, сиденья, ассистенты, объяснили успех Lada Iskra в краш-тестах.

Ранее "РГ" сообщала, что сборка Lada Iskra будет осуществляться не только в Тольятти, но и на предприятии "Автозавод Санкт-Петербург", где до недавнего времени выпускали кроссоверы Xcite.