В Тольятти сняли на фото редчайший "президентский" универсал Lada Largus VIP

Канал "Автопоток" опубликовал фотографии Lada Largus в модификации VIP. Это универсал повышенной комфортности, который выпускался вместе с предтечей Lada Aura - удлинённой Vesta Signature.

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Lada Largus VIP появился в 2014 году по инициативе Бу Андерсона, занимавшего тогда пост президента АвтоВАЗа. Идея была проста: пересадить топ-менеджмент с дорогих внедорожников "Инфинити" на Largus VIP.

Внешне универсал можно опознать по чёрной крыше - уникальной для тех опции для Lada, чёрным литым дискам, оформлению противотуманок. В салоне - вставка на центральной консоли "под дерево", другая отделка дефлекторов воздуховода и комбинированная двухцветная отделка сидений из кожзама и ткани. Главным же отличием была двухрядная компоновка с двумя раздельно стоящими креслами сзади.

Под капотом Largus VIP установлен 135-сильный атмосферник, разработанный совместно с "Лада Спорт". В перспективе должен был появиться Lada Largus Super VIP с двигателем Renault Duster объёмом 2,0 литра и мощностью 135 л.с.