Тимати похвастался автомобилем за 157 миллионов рублей

Рэпер Тимати купил автомобиль Ferrari F40 стоимостью 157 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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«Рэпер опубликовал в соцсетях фото редкого Ferrari F40. Всего таких машин в мире чуть больше 200 штук. Как правило, стоимость авто в хорошем состоянии превышает 2 миллиона долларов (более 157 миллионов рублей)», — говорится в сообщении.

По информации канала, рэпер коллекционирует дорогие автомобили. Так, у него в собственности Mercedes-Maybach S650 Pullman за 65 миллионов рублей, Lamborghini Veneno за 725 миллионов рублей, а также мотоцикл Harley-Davidson Softail за три миллиона рублей.

До этого сообщалось, что актер Вадим Демчог получил более 500 штрафов за нарушение ПДД на своем автомобиле Mitsubishi Pajero.

«На текущий момент у него 515 оплаченных штрафов на 456 тыс. рублей, еще 28 неоплаченных на 39,5 тыс. рублей. Итого: 543 штуки. Основные нарушения Демчога — превышения скорости и непристегнутый ремень», — говорится в публикации.

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